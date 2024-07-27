砸97萬買雲豹能源慘套牢好崩潰 他揭「這檔」曾20根跌停才叫絕望

有網友求救，買進雲豹能源跌停賣不掉該怎麼辦。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雲豹能源（6869）被證交所關禁閉出來後，19日、22日迎來漲停，結果23日跌停鎖死在297元，26日一開盤又墜崖至263元跌停鎖死。Dcard上1名網友就哀嚎，自己花了新台幣97.5萬元，買了3張325元價位的雲豹能源，卻連兩天跌停板，鎖死賣不掉，哭喊「怎麼辦…拜託大家救救我…」，這讓資深股民回想起10年前，基亞的肝癌新藥期中分析未能過關，導致股價連續20根跌停的慘況，直言「被鎖在裡面真的是很絕望」。

有位網友在Dcard上發文指出，本來想說要進去綠能撈一點錢，因此買3張325元價位的雲豹能源，結果迎來的卻是瘋狂跌停。他指出，想要止損但怎樣都賣不掉，讓他超崩潰，表示：「怎麼辦…拜託大家救救我…。」

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對此有網友表示「量縮，還會繼續跌」、「還會再下去，你要掛跌停賣」、「山頂上的人開始呼救了，少年股神 -1」、「少年豹神」，讓原PO忍不住回應：「可以不要再取笑我了嗎…賠錢就很難過了，還要落井下石。」

有1位網友則想起2014年7月的「基亞跌停事件」。7月28日，當時生技股王基亞因為肝癌新藥PI-88的第三期人體臨床實驗不如預期，股價從前一天的459元跳空跌停，帶動生技類股全面無量下跌。

直到8月22日，基亞連續跌停20個交易日，股價最低跌到112.5元，創下單一個股連續跌停的最高紀錄，市值跌掉440億元，櫃買中心改採人工撮合，每5分鐘撮合一次，成為台股首見的現股預收款券先例。

網友表示，「這種跌停方式，有機會中途逃跑嗎？被鎖在裡面真的是很絕望！」，貼文一出引起廣大回應，有鄉民大開眼界表示「連續二十根，哇靠超猛」。

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