外資賣超史上第3高！卻大買「這檔ETF」近5萬張、成買超冠軍

外資週五大賣台股846.5億元，為今年第2大、歷史第3大賣超金額。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技股連2日下挫，但台股恰逢颱風休市，週五（26日）一次引爆，加權指數跳空開低，終場收在22119.21點、下跌752.63點，創史上第2大跌點，外資更大賣846.5億元，為今年第2大、歷史第3大賣超金額，但值得注意的是，外資週五大買元大台灣50反1（00632R），買超4萬9832張，成為週五外資當日買超冠軍。

台積電ADR大跌，台積電週五補跌走勢，一開盤就跳空開低，盤中一度重挫逾6%，終場以924元作收、下跌55元，衝擊加權指數約450點，單日市值蒸發1.4兆元，前50大權值股全倒，壓抑台股走勢。

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三大法人週五合計賣超972.7億元，外資大賣846.5億元，創下今年第2大、歷史第3大賣超金額，自營商則是賣超208.9億元，僅投信買超82.6億元。

儘管外資賣超創紀錄，但仍有一些標的逆勢獲得外資青睞買超，統計外資週五買超前10大，依序是元大台灣50反1、群創、台新金、開發金、中信金、國泰金、中華電、潤泰新、泰金寶-DR、第一金，外資買超前10大個股有5檔為金融股。

元大台灣50反1獲外資買超4萬9832張，成為週五外資當日買超冠軍，群創則獲外資買超4萬9531張位居第2大，接下來依序為買超台新金1萬4417張，開發金1萬4410張，中信金1萬1894張。

另外，外資買超國泰金9849張，第一金6713張、潤泰新7520張、泰金寶-DR為6745張、第一金6712張。

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