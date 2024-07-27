美股很快就會見頂！專家曝「1因素」：熊市將開始

專家認為，由於「場外資金」創下歷史新低，美股很快就將見頂，熊市將開始。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大研究機構BCA Research首席新興市場策略師布達葛揚（Arthur Budaghyan）在給客戶的報告中表示，美股很快就會見頂，熊市將開始，理由是美國散戶投資人和投資公司的「場外資金」 （Cash on the sideline）水準，創下歷史新低。

布達葛揚領導的BCA Research團隊，在週三（24日）給客戶發表了題目為「場外現金不多」（Little Cash On The Sidelines）的報告。布達葛揚指出，「場外現金」在美國股市市值的比例，已降至創紀錄低點，表明流入股票和政府債券等證券市場的資金有限。

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有鑑於這種觀點，布達葛揚表示：「美國股市將很快見頂，熊市也將開始。全球資產配置者應該增持政府債券，而非股票。此外，大量配置美元現金也是有必要的。」

為了說明場外資金的情況，布達葛揚表示：「以絕對值來看，可投資資金的總量仍然很大，不過隨著聯準會減持資產已經陷入停滯。」此外，由於聯準會的量化緊縮政策減少了貨幣供給量，可投資資金也隨之減少。

由此得出的結論是，可投資基金比例偏低，以及美國股市估值過高，可能會成為這波由人工智慧（AI）主題推動股市上漲的轉捩點。

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