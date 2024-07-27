買到中國假貨? 路透：波音要求供應商 提供10年的鈦金屬文件紀錄

外媒指出，波音要求供應商提供長達10年之久的鈦金屬文件紀錄。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國飛機製造商波音（Boeing）正要求供應商披露自2014年以來，有關中國鈦金屬材料的文件。路透表示，波音加大對鈦金屬贗品的檢查力度。

路透指出，目前尚不清楚波音為何要求供應商提供10年前「中國鈦金屬」的採購文件紀錄。但波音在7月中旬發給供應商的信函中指出，為了充分「法令遵循」，現在正在擴大調查，要求供應商8月9日之前提供詳細資訊。

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空巴（Airbus）也表示，正在與當局合作，調查缺乏適當的可追溯性的問題，預計將影響包括A220、A320和A350等項目的供應商的少量鈦零件。

《紐約時報》在6月份報導，近期所製造的一批波音、空巴噴射機，其零件材料的鈦，其原始賣家，在銷售時似乎使用了不實的驗證文件。

據報導，偽造文件的報告引起了人們對某些飛機結構完整性的擔憂。但飛機製造商和供應商表示，使用了正確的鈦合金，其產品是安全的。

書面記錄在航空業至關重要，監管機構堅持要求即使是微小的生產變更也需要清晰的文件記錄，以確保飛機的安全。波音表示，正在繼續與我們的供應商合作，確保每個鈦零件都有「法令遵循」的記錄。

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