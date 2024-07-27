中國房貸市場持續惡化 ! 銀行祭出不能公開的「秘招」競爭搶客

中國房貸市場惡化，銀行間競爭激烈，傳出在中國多地城市，出現房貸達百萬、銀行送金條的金錢返還手法。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國房貸市場需求持續下滑，中國銀行業為了吸引客人，傳出在上海、北京、成都等地，只要房貸金額超過100萬元人民幣（約新台幣452萬元），就送5克金條。中媒指出，中國房地產市場疲軟，銀行的房貸業績大受衝擊，因而採取「金錢返還」的策略，但該作法恐引發惡性競爭。

據中國媒體《每日經濟新聞》報導，中國銀行的房貸業務給予貸款客戶「金錢返還」的作法，一直是金融業的隱密地帶。1位中國資深地產人士指出，中國銀行房貸的「金錢返還」一直都存在，大部分都是5%到1%。

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某商業銀行深圳分行貸款部經理表示，「金錢返還」是採階段式，最高級數是6%。該名經理指出，房地產市場越不好時，銀行所給的返還級數就越高，但市場好就沒有了。

以深圳為例，新建案和中古屋都可辦抵押房貸，以往都是銀行直接將現金返回給仲介或開發商，但現在都是直接返還貸款客戶。

有上海購房者透露，她今年6月辦100多萬元人民幣的房貸，銀行工作人員告知，不允許直接給現金返還，因而給予5克的金條。

另一名上海林先生買了首間房屋。透過仲介介紹在上海某銀行申請一筆300多萬元人民幣（約新台幣1357.7萬元）的房貸，若成功貸款後，將可拿到貸款金額約0.5%至0.6%的現金返還，相當於每100萬元人民幣約返還5000人民幣（約新台幣2.26萬元）至6000元人民幣（約新台幣2.71萬元）現金。

一名成都的房貸仲介表示，通過該機構指定的銀行辦理貸款，現金返還的比例最高可達到0.8%，即貸款100萬元人民幣可返8000元人民幣（約新台幣3.6萬元）現金。

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