民主黨2大金主不忍了！希望賀錦麗把「她」給換掉

在拜登退選後，賀錦麗可望獲得民主黨提名參選總統。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國媒體大亨、智遊網集團（Expedia）董事長迪勒（Barry Diller） ，以及「領英」（LinkedIn）共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman），是民主黨的大金主，而他們本週接受採訪時表示，若美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）選上美國總統的話，希望賀錦麗能把美國聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗 （Lina Khan）給換掉。

《路透》報導稱，拜登政府利用美國反壟斷法促進競爭，並解決高物價和低薪資問題，在這其中，麗娜汗一直站在最前線，她主導了FTC禁止競業協議的舉措，也引發一些企業團體的不滿。不過麗娜汗對大企業持懷疑立場，也贏得了包括川普 （Donald Trump） 競選搭檔范斯 （JD Vance） 在內的支持人士稱讚。

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而就在這週，民主黨主要的金主公開表示，麗娜汗不應該成為潛在的賀錦麗政府一員。

迪勒日前接受《彭博》採訪時表示，會向賀錦麗的競選團隊捐出最大金額上限的政治獻金。迪勒緊接著在週五 （26 日） 接受《CNBC》採訪時表示，他會遊說賀錦麗把麗娜汗給換掉，因麗娜汗反對企業希望達到有效增長而採取的幾乎所有行為。

在迪勒發表看法之前，霍夫曼週四（25日）接受《CNN》訪問時表示，他希望賀錦麗會把麗娜汗換掉，霍夫曼還稱麗娜汗是「一個對美國沒有幫助的人」。霍夫曼已向一個民主黨超級政治行動委員會 （PAC） 捐贈了700萬美元（約2.3億元新台幣）。

FTC 發言人法勒（Douglas Farrar）表示，「麗娜汗主席很榮幸能在拜登賀錦麗政府服務，她保護了消費者、勞工和企業家，免受非法行為和企業濫用的侵害。」

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