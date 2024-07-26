美6月通膨指標PCE續降溫 道瓊強彈逾500點

美國6月PCE顯示，美國通膨持續降溫，為9月降息再添有力數據。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國聯準會（Fed）衡量通膨的重要指標「個人消費支出指數」（PCE）6月略微放緩，顯示美國通膨持續降溫，為9月降息再添有力數據。

美國商務部26公佈，6月PCE月增0.1％、年增2.5％，皆符合道瓊預期，前一月PCE年增0.6％、月增0.1％不變。聯準會官員將PCE作為其衡量通膨的主要基準線，該數據持續高於2％的長期目標。

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排除食品與能源的核心PCE月增0.2％、年增2.6％，也符合預期。商品價格月減0.2％、服務價格月增0.2％，住房有關價格上揚0.3％，較過去3個月，月增0.4％的幅度放緩，並創2023年1月以來最小月增幅度。

該報告也顯示個人所得月增0.2％，低於0.4％的預期增幅，支出增加0.3％，符合預期；個人儲蓄率（儲蓄佔個人可支配所得比重）降至3.4％，5月為3.5％。Cherry Lane投資合夥人梅克勒（Rick Meckler）說，「這是相當好的通膨報告，進一步強化了軟著陸的說法」。

在此之前，美國勞動市場也顯示，求職與新增工作之間取得更好的平衡，美國商務部報告，第二季美國國內生產總值（GDP）季增年率2.8％，遠高於第1季的1.4％，以及經濟學家預期的2.1％增幅，顯示美國經濟仍強韌。

該報告公佈的時機正值市場密切關注聯準會的貨幣政策走向，儘管幾乎沒有人預期聯邦公開市場委員會（FOMC）在下週舉行的政策會議上會有任何動作，然而芝商所FedWatch工具顯示，期貨市場押注9月降息的機率，已從該報告公佈前的88％上升至91.5％，多數交易員也認為，11月、12月的FOMC會議有望再度降息。

美國主要指數26日開盤走高，道瓊漲逾500點，標普500、那斯達克均分別漲逾0.7％、0.6％，費城半導體強彈近2％、台積電ADR漲0.3％。

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