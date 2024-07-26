金總會通過期中審查 提出金融白皮書5大主題、30項建言

金總會提出金融白皮書。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕金融總會26日召開「113年金融建言白皮書期中報告聯席審查會議」，提出今年的金融白皮書五大主題、共30項建言提案，涵蓋49則具體建議做法，包括25項新提案，其中第一主題即總強化金融韌性與防詐機制。

根據最新曝光的內容，今年金融白皮書將分為五大主題，包括強化金融韌性與防詐機制、活絡金融發展與業務經營環境、均衡金融科技創新與資安防護、結合金融市場力量推動社會參與永續發展以及調適金融監理法規與制度。

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在強化金融韌性與防詐機制上共有4項新提案，在風險控管部分，有壽險業提出重新檢視本國保險業第二季財報採取查核間正與國際趨勢不同的必要性，金研院則提出核定不動產抵押貸款所適用的風險權數，建議納入授信企業信用評等。

在消費者保護部分，金研院提案主管機關宜統整防制詐騙所需之公務資料，並建置數位串接平台；以及強化「提供代收代付服務之平台業者」身分驗證機制，並實質審查未有實際營運者之營業許可。

在活絡金融發展與業務經營環境上，則有7項新提案，包含證券業提出希望參照銀行財富管理業務法規，鬆綁證券商財富管理業務規定提升證券商服務效能；優化證券商交割專戶客戶分戶帳運用功能，提升投資人使用效益服務。期貨業提出希望將相關政府基金於國內投資委託投資契約列入期交所之「股票期貨 及股票選擇權」、推出「美元指數期貨」商品。

信託業希望增訂民眾向主管機關申請定期給付之各類津貼款項，得透過安養信託之財產管理及跨業結盟服務。投信投顧業提議私募證投信基金、私募境外基金、投信轉投資子公司成立VC/PE Fund等投資人不得超過99人之限制。金研院提由國內政府機關、金融機構、國外專業資產管理公司領頭，以私募股權建設基金方式參與投資對象。

在均衡金融科技創新與資安防護下，創新園區提議金融機構金融科技相關統計資料申報，由單一申報窗口進行，並修訂條例增訂「金融科技執照」做為實驗結束後之配套輔導措。信託業提案鼓勵投信公司參與集保結算所公司設置之「交割指示傳送平台」，提升基金交割指示資料傳輸自動化作業，信聯社希望信用合作社投入數位化轉型及提升資安防護能力之費用得納為「產業創新條例」投資抵減優惠適用對象。

在結合金融市場力量推動社會參與永續發展部分，信託業提出訂定持續性之「鼓勵信託業辦理信託方案」。產險業提案延長「產業創新條例」第10條之1之適用年限至118年底，以促進產業持續創新及推動數位轉型。銀行業兩項提案分別是希望內政部等相關主管機關協調縣市政府，改善相關業者無障礙空間，並促請三大電信業者及手機製造商完成符合身心障礙者使用之手機硬體設備。金研院提案對高碳排產業之減碳轉型，宜有明確之指引原則與減碳路徑影響。

在調適金融監理法規與制度上，票券業提案票券金融公司辦理都市更新及危老重建案件不動產保證業務，得不列入不動產保證30%限額計算。證券業與投信投顧業聯合提案希望簡化投資人參與ETF IPO之作業。投信投顧業希望持續停徵債券指數股票型基金（債券ETF）受益憑證之證券交易稅十年。金研院提出相關單位應研議全球最低稅負制度上路時程，以及評估我國企業適用全球最低稅負制國別報告安全港條款之影響。

另外還有5項提案是先前已經提出過，目前正在主管機關評估中或是研議中，金融總會增補國際經驗、實務困境及調整建議作法後再度提出，包括建立臺灣個人投資儲蓄帳戶機制（TISA）、放寬票券金融公司辦理短期票券保證、背書總餘額倍數之規定、重新檢視「金融控股公司收入成本費用歸屬認定原則」，或增修相關解釋函令與調降期貨及選擇權交易稅率。

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