德微第2季獲利雙成長 全年營收可望創新高

德微（3675）第2季每股盈餘（EPS）2.48元。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕分離式元件廠德微（3675）今天公布第2季自結財報，每股盈餘（EPS）2.48元，季增29.84%、年增9.73%，上半年累積獲利4.4元、年增17.02%，其中，第2季毛利率達到39.46%，為史上單季次高，對此，董事長張恩傑表示，近年逐季成長態勢不變，全年營收將創歷史新高。

張恩傑說，以現階段的營運表現來看，成長情形符合公司預期，今年第2季營收為6.47億元，季增18.75%、年增46.83%，主要是公司近年持續整併資源、進行併購計劃的具體成果開始顯現，達爾集團基隆廠於6月3日完成交割後，助力德微增添營運動能，綜效已體現於6月創下歷史單月新高的業績與毛利上。

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德微基隆廠規模為既有亞昕廠的3倍大，同時獲得達爾支援智慧財產（IP）技術，目前德微總計擁有2條6吋晶圓、3條5吋晶圓、7條4吋晶圓產線，且旗下用於AI伺服器、車用大電流的8080封裝製程，目前業界僅有恩智浦（NXP）與德微擁有。

張恩傑今年股東會時曾經表示，德微今年進一步完整功率分離式元件版圖，正式打入閘流體開關元件領域，生產成本相較於絕緣柵雙極電晶體（IGBT）大幅降低，隨著物聯網（IoT）與綠能趨勢明確，小自光源亮度調整，大到發電廠的電流控制，閘流體都能表現出其高電流、高電壓的控制能力，未來成長可期。

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