勞資談判破裂 澳洲新聞記者奧運開幕前夕大罷工

澳洲九號台娛樂公司提出新的薪資協議，勞方仍不妥協，即日起（26日）將展開為期5天的罷工行動。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於不滿資方薪資協議以及裁員問題，澳洲多家主要報社的記者今（週五）展開為期5天的罷工行動，參與的報社包含「雪梨晨驅報」（TheSydney Morning Herald）、「世紀報」（The Age）和「澳洲金融評論報」（The Australian FinancialReview），規模堪稱澳洲新聞產業多年來最重大的抗議行動之一。

外媒報導，澳洲電視台九號台娛樂（Nine Entertainment）週四（25日）提出新的薪資協議，為第一年加薪3.5％、第二年4％和第三年3％的薪資漲幅，但勞方並不接受，九號台娛樂行政總監斯內斯比（Mike Sneesby）表示深感失望，「因為公司昨天提出了一項新的、已改進的協議，並正在真誠地進行談判，以期取得建設性成果」，在雙方談判破裂後，已有數百名員工離開了雪梨、墨爾本、布里斯本（Brisbane）和伯斯（Perth）等主要城市的新聞編輯室。

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而九號台娛樂先前已支付2億美元（約台幣65.6億元）取得奧運轉播權，但部分被派往巴黎報導奧運會的體育記者也將參加罷工，但該公司仍強調不會影響奧運轉播工作。

事實上，勞工工會表示，工人們希望在3年內加薪至少20%，但資方僅提供每年3%，「公司的薪酬方案沒有承認生活成本的壓力，管理層也沒有處理記者的其他要求，包括對改善工作場所性別和文化多樣性的真正承諾，通過圍繞人工智慧有關的協商來提高級別和保護」，而新聞刊物在財務上表現強勁，並以屢獲殊榮的新聞而聞名，應該對採編前線進行投資。

工會代表芮伊（Michelle Rae）表示：「澳洲公眾仰賴記者獲得資訊、監督權力並揭露貪腐和不當行為，但記者如果沒有安全和穩定的工作，他們無法畢其功」，並希望薪資漲幅率能與通貨膨脹率保持一致。

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