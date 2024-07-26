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安控、MR領域需求向上 揚明光Q3整體出貨增溫

2024/07/26 18:09

揚明光上半年每股稅後虧損2.52元（圖擷取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學元件廠揚明光（3504）總經理張雅容今日表示，客戶的智能家居新機種第二季量產、高階安控鏡頭需求增加，取像光學產品線出貨力道增溫，車用領域也持續發展，是各產品線中發展較佳者，第三季整體出貨估將較第二季增溫。

揚明光今日舉辦線上法說會，並公告第二季營運表現。其中第二季營收6.38億元，季增13.8%、年減22%，單季毛利率8.8%，稅後淨損5802萬元，每股稅後虧損（EPS）0.51元。

揚明光上半年營收11.98億元、年減23%，毛利率7.3%，營業損失2.09億元，稅後淨損2.87億元，上半年每股稅後虧損2.52元。

針對第二季各產品線出貨表現，張雅容指出，微投光機受客戶備貨保守及低價單片式LCD投影解決方案競爭影響，出貨僅略增6%。不過取像光學、光學元件、3D列印領域出貨都見到成長，其餘產品線出貨與第一季變化不大。

揚明光近年曾因切入VR（虛擬實境）領域而備受關注，另一位總經理林威嶧表示，受奧運等大型國際賽事挹注，今年運動蛙鏡客戶需求顯著增溫，並推出功能增加的新一代產品，有望帶動出貨增加，另有一家客戶的AR（擴增實境）眼鏡驗證中。

展望第三季，揚明光表示，智能家居鏡頭新機種開始量產、安控鏡頭需求增加，取像光學出貨情形預估較第二季增長；車用產品因HUD產能提升，預估出貨較上季增加；其餘產品線與第二季約當。總體而言，預估第三季出貨情形預期較第二季增加。

至於首季火災影響後續，張雅容則說，揚明光第二季啟動實際檢測與修復作業，目前求償與保險理賠還在進行中、金額尚不確定，希望今年底前可全部完結。

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