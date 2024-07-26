台日聯手進軍氨能 台肥、日本IHI株式會社簽MOU

台肥董事長李孫榮（左）、IHI 副本部長Hiroki Kobayashi代表簽署氨能源MOU。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台、日發展乾淨能源事業，強強聯手！台灣最大液氨供應商台肥（1722）今（26）日宣布與日本百年大廠IHI株式會社，簽署合作備忘錄，由台肥董事長李孫榮、IHI 副本部長Hiroki Kobayashi代表簽署，雙方針對「氨能源」（Ammonia Energy）進行合作。

台肥指出，液氨長久以來主要用於生產肥料中的氮肥，其實也可作為航運燃料、氫的載體，或者直接用作火力發電燃料，以達到減碳效果，而液氨的供給、需求以及如何開拓日本乾淨能源市場等，都是雙方值得進一步討論的議題。

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台肥董事長李孫榮表示，氨能的商機在亞洲逐步成形當中，其中最關鍵的國家之一就是日本。為減少石化燃料可能引發的氣候變遷問題，日本首相岸田文雄2022年開始提倡「亞洲淨零排放共同體」（アジア・ゼロエミッション共同体）的構想，政府也希望藉由燃煤混氨來以降低火力發電的碳排，所以積極向日本企業取經。

由於IHI是日本氨能技術開發領域的佼佼者，供應日本國內最大等級105萬 KW的發電設備，也是日本海內外提供穩定電力、發電產業用的鍋爐之主要供應商之一，隨2050淨零碳排任務展開，已在碧南電廠順利完成20%燃煤混氨，連續運轉一季，這成績全球第一。

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