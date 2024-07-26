鴻海又遇股災！股價陷190元保衛戰

土洋聯手大屠殺！鴻海股價腰斬陷190元保衛戰（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股今在三大法人聯手賣出972億元，指數爆跌752點，盤面一片慘綠，而鴻海股價收192.5元，重挫5.64%，隔日受大盤大漲激勵，股價又重回201.5元，然今（26日）又遇股災，在上週在三大法人瘋狂殺出3.72萬張下，股價摜破200元，重挫4.71%，收192元，陷190元保衛戰。

外資今賣超鴻海逾3萬張，居賣超第2大，而投信亦砍出5854張，賣到第1大，至於自營商也賣出1042張，在三大法人聯手殺出，鴻海股價開盤直接摜破200元，以190元開出，一度測188.5元，跌6.45%，終場跌勢收斂，收192元，跌4.71%，成交量10.18萬張。

請繼續往下閱讀...

投信賣超前10個股，依序為鴻海（2317）5854張、精成科（6191）893張、寶成（9904）513張、南亞科（2408）464張、華通（2313）403張、奇鋐（3017）315張、技嘉（2376）298張、義隆（2458）278張、緯創（3231）250張、全新（2455）227張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法