家具製造商台灣羅莉亞投資逾3億 台中設新廠

投資臺灣事務所26日通過中小企業「台灣羅莉亞」擴大投資台灣。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕投資臺灣事務所今（26）日通過中小企業「台灣羅莉亞」擴大投資臺灣，預計投資超過3億元，在台中市神岡區建立新廠。

投資臺灣事務所表示，台灣羅莉亞是集家具設計、研發、製造兼零售能力於一體的製造商，產品為北歐及義大利極簡風格的客廳、餐廳、臥室、書桌椅家具，主要材料為實木、皮革、大理石，不僅注重材料原產地與材料紋理的表情，並擁有五軸CNC及實木彎曲的加工技術。

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為精進製造品質，台灣羅莉亞擬招募27名本國員工，投資逾3億元於台中市神岡區建立新廠，安裝企業資源規劃（ERP）、先進規劃排程（APS）與製造執行（MES）系統，建構智慧化生產線，以優化製程、提升品質；新廠將朝向環保綠建築規劃，設置太陽能發電設備與高效節能空調及空壓機等，落實節能減碳。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1514家企業超過2兆3244億元投資，預估創造15萬2749個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過1011家企業投資約4775億元，帶來3萬6787個就業機會，後續尚有16家企業排隊待審。

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