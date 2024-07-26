焦點股》弘塑：CoWoS需求強 一度觸及漲停新天價

弘塑受惠CoWoS需求強，股價漲停達1705元新天價（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封裝設備廠弘塑（3131）受惠先進封裝CoWoS持續供不應求，今盤中股價逆勢漲停，飆達1705元新天價，上漲達155元，截至12點50分，股價震盪但仍上漲20元、為1570元。

AI晶片帶動CoWoS先進封裝需求持續強勁，台積電已盡力擴增CoWoS產能，但需求太強仍很難滿足，今年與明年連續兩年的產能都將倍增，希望2025年供需能緩解，2026年達供需平衡，台積電指出，會與後段專業封測代工廠持續合作，以因應客戶需求。

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日月光投控（3711）昨法說會也釋出先進封裝比預期需求強，正與晶圓廠、客戶端合作，擴增CoWoS產能，因應AI、HPC對先進封測需求強勁，日月光並上修今年資本支出較去年倍增。法人估計，AI帶動封測業紛增加資本支出，預期日月光投控今年資本支出估約達30億美元新高。

弘塑不僅是台積電先進封裝CoWoS供應商，也是日月光的供應商，公司日前指出，目前整體訂單能見度看到2026年，正積極擴產，有些產能不足的次系統會委外代工。法人預估弘塑下半年業績將較上半年成長，今年營收成長年增上看逾二成。

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