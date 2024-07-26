專家：川普勝選通膨將復甦 Fed政策前景更謹慎

經濟學家表示，如果川普重新入主白宮，美國通膨可能再度升溫，Fed政策前景更謹慎。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕經濟學家表示，如果美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）重新入主白宮，通膨可能再度升溫，讓聯準會（Fed）面臨新的挑戰。

《路透》報導，許多經濟學家認為，川普的關稅政策，加上驅逐數百萬非法勞工的目標，以及擴大赤字的可能性，將重新引發目前正在緩解的物價壓力，並可能促使Fed採取更嚴格的貨幣政策。專家預測，川普計劃對進口商品全面徵收10％的關稅，甚至對中國製產品課更高的關稅，這將導致通膨一次飆升，而驅逐非法移工則將推高剩餘勞工的薪資，進而加劇通膨。

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牛津經濟研究院（Oxford Economics）一項研究候選人政策立場的模型預測，在川普第2屆任期執政期間，Fed所密切關注不包含食品、能源價格的通膨指標將比預期高出0.3-0.6個百分點；相較之下賀錦麗（Kamala Harris）領導的民主黨政府，可能會出現0.1-0.2個百分點的通膨成長。

通膨復甦對於聯準會而言將是一大挫折，在大幅升息後，Fed正處於平息一代高通膨的最後一哩路，正朝向央行的2％目標逐步回落。市場目前預計Fed將在9月降息，並在年底前進一步行動。

全球央行研究和諮詢機構官方貨幣與金融機構論壇（Official Monetary and Financial Institutions Forum，OMFIF）美國主席、財政部資深人士索貝爾（Mark Sobel）指出，川普的經濟計劃「本質上是通貨膨脹」，更高的關稅、擴張性的財政政策和大規模驅逐移民，這所有的因素結合在一起，將導致通膨和利率高於原先水位。

KPMG美國首席經濟學家史旺克（Diane Swonk）表示，川普的關稅上調，加上對外籍移工的大幅限制，代表著通膨將復甦，這可能會迫使聯準會在更長的時間內將利率維持在目前的水準。

Evercore ISI分析師認為，如果川普獲勝，聯準會對於新前景的反應將比市場慢，但政策制定者可能會取消目前預期在2025年進行的部份降息，甚至可能在明年底升息。

波士頓聯邦儲備銀行前總裁羅森格倫（Eric Rosengren）指出，如果川普看起來有勝選的機會，Fed將需要考慮，根據目前的數據進行降息是否有意義。如果川普揚言進行的政策確實上路，潛在的財政行動將導致聯準會需要扭轉政策以因應通膨衝擊。

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