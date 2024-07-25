阿姆坪隧道洩洪沖淤 經部：省下6000萬砂石載運費

阿姆坪防淤隧道今啟動洩洪沖淤作業。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕助石門水庫延壽回春！中颱凱米帶來豐沛雨水，水利署今（25日）趁勢啟動阿姆坪防淤隧道的水力沖淤作業。經濟部指出，這次沖掉10萬立方公尺的淤泥，相當於6800輛砂石車的載運量，省下近6000萬的清淤費用。

經濟部水利署北區水資源分署指出，繼2022年9月軒嵐諾颱風及2023年海葵颱風後，今天上午8點再度啟動阿姆坪防淤隧道沖淤，短短2小時就清理掉10萬立方公尺的淤泥。

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經濟部表示，阿姆坪防淤隧道是前瞻計畫所支持的水利措施，洩洪同時沖淤、排砂，擴增水庫有效蓄水空間，進而延長水庫壽命，這次沖掉10萬立方公尺的淤泥，相當於6800輛砂石車的載運量，省下近6000萬的清淤費用。

經濟部續指，去年9月海葵颱風過境時，阿姆坪隧道也沖掉20萬立方公尺淤泥，省下高達1.6億元的淤泥外運費用。前年9月軒嵐諾颱風過境試運轉的沖淤量，也與海葵過境差不多。

水利署說明，石門水庫甫滿60周歲，阿姆坪防淤隧道是石門水庫系統的最新設施成員，兼具「抽泥輸送」、「通行清淤運輸車輛」、「水力沖砂」以及「輔助排洪」等多功能，每年約可發揮64萬立方公尺的清淤效益，以及600秒立方公尺的輔助排洪量。

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