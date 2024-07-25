AI帶動！日月光今年資本支出倍增創新高

日月光投控營運長吳田玉。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球封測龍頭廠日月光投控 （3711）今召開線上法說會，因應AI、HPC對先進封測需求強勁，上修今年資本支出較去年倍增。法人估計，AI帶動封測業紛增加資本支出，預期日月光投控今年資本支出估約達30億美元新高。

對於今年產能投資配置，日月光投控財務長董宏思指出，今年資本支出額，封裝支出約佔53%、測試支出約佔38%，8%用於電子代工（EMS），另有1%將用在材料。他並表示，景氣回溫速度比預期慢，但受惠多家客戶對先進封測需求強勁，下半年仍可穩健成長。

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日月光投控營運長吳田玉表示，今年AI相關CoWoS先進封裝業績，將比預期為佳，2025年AI先進封測需求也持續強勁。董宏思則指出，今年日月光投控先進封測業績將可較去年倍增，預估明年業績目標也將較今年倍增。

對於市況供不應求的CoWoS先進封裝，吳田玉表示，持續與晶圓代工廠合作，也與其他客戶直接互動，希望能了解需求與建置足夠的產能，以滿足客戶需求。在扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，吳田玉指出，投控投入研發已超過5年，將持續與客戶合作。

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