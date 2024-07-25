日月光上半年每股獲利3.12元 Q3營收季增逾10％

日月光上半年每股獲利3.12元（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球封測龍頭廠日月光投控 （3711）不受颱風影響，今 （25） 日照常召開線上法說會並公布第二季財報，單季稅後純益為77.83億元，季增37%、年增1%，每股稅後盈餘1.8元，上半年累計每股稅後盈餘為3.12元；展望第三季，日月光預估封測事業營收將季增約7%～9%，電子代工服務則季增達15%-20%。

日月光投控第二季營收1402.38億元，季增6%、年增3%；受惠稼動率提升、產品組合優化與有利的匯率因素，毛利率為16.4%，季增0.7個百分點、年增 0.4個百分點，為近6季來新高，營業利益率6.4%，季增0.7個百分點、年減0.5個百分點，稅後純益77.83億元，季增37%、年增1%，每股稅後盈餘1.8元。

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日月光投控上半年營收2730.41億元，年增2.2%；毛利率 16.1%，年增0.7個百分點，營業利益率6.1%，年減0.3個百分點，稅後純益134.65億元，年減0.7個百分點，每股稅後盈餘3.12元。

展望第三季，日月光預估，以台幣計價，封測事業營收將較第二季成長高個位數百分比（約7%～9%），毛利率將介於23%到23.5%之間；電子代工服務的營收將季增15%-20%，營業利益率將略高於3.5%。法人預估，日月光投控第三季營收將季增10%以上。

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