全聯阪急麵包攜手世界麵包冠軍谷口佳典 搶食現烤麵包商機

搶攻一年高達600億元的烘焙「白金」商機，全聯福利中心、日本阪急BAKERY、世界麵包冠軍谷口佳典（右）台日3強聯手，搶食現烤麵包商機，圖左為全聯總經理蔡篤昌。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻1年高達600億元的烘焙「白金」商機，全聯福利中心、日本阪急BAKERY、世界麵包冠軍谷口佳典台日3強聯手，搶食現烤麵包商機。

全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，全聯烘焙商品有3隻腳，包括We Sweet甜點、READ BREAD閱讀麵包，以及阪急現烤直送麵包，其中Ｗe Sweet營收占比最高。

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阪急現烤直送麵包業績則持續成長，今年1~6月業績較去年同期成長近2成，全聯也躍升為全台最大連鎖現烤麵包通路。

為積極布局烘焙「白金」商機，全聯今年邀請世界麵包大賽冠軍谷口佳典擔任全聯阪急麵包顧問，推出由谷口主廚技術監修的千層吐司，預計今年創造超過1億元業績。

全聯未來也將以世界麵包冠軍的手工麵包技術結合日本阪急BAKERY的冷凍麵團技術，推出谷口佳典專為全聯阪急麵包監修的新品，讓民眾走進全聯可以買到世界No.1的麵包，還能買到日本也買不到的麵包。

出身烘焙世家的谷口佳典，為了專研麵包技術前往法國進修，現在日本經營的麵包店BOULANGERIE FRIANDE創立於1951年，不到20坪的小巧店鋪，每天生產約120款麵包，麵包平均售價為260日圓（約台幣50元），平均客單價約900日圓（約台幣175元）。

店內熱銷前5名麵包包括克林姆麵包、吐司、可頌、咖哩麵包和法棍，每日客流量近千人，在日本關西享有高人氣。

未來全聯阪急麵包將借重谷口佳典的國際視野和世界冠軍手藝，聯手為高品質平價現烤麵包注入新意，推出差異化商品，滿足消費者期待。

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