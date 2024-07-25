中國經濟引擎熄火！廣東上半年GDP增速僅3.9％成落後指標

廣東經濟成長放緩。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟第一大省-廣東今年上半年GDP 6.52兆人民幣（以下同），以不變價格計算，年增3.9%，若對比上半年全中國GDP年增5.0%，廣東省同期的GDP成長率落後於全中國平均水平。

財新報導，廣東2023年GDP佔全中國比重達11.76%，是中國經濟第一大省，今年上半年表現欠佳，GDP占全中國GDP的比重降至10.57%。

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數據顯示，今年上半年，廣東省GDP 6.52兆元，以不變價格計算，年增3.9%。若對比中國國家統計局7月15日的數據，2024年上半年全中國GDP為61.68兆元，以不變價格計算，年增5.0%，表明廣東省同期的GDP成長率落後於全中國平均水平。

報導指出，除了受房地產低迷拖累外，消費成長不如預期也是廣東省GDP成長不及全中國平均的原因。廣東省統計局數據顯示，2024年上半年，全省社會消費品零售總額為2.35兆元，僅年增1.2%。

財新統計，截至7月24日，全中國已有21個省揭露上半年GDP年增速，其中，內蒙古增速最高，達6.2%；海南省增速最低，為3.1%。在這些省份中，上半年增速在5%及以上的省分有14個。

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