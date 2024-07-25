川普若勝選 台經院孫明德：台灣須留意3件事

美國前總統川普尋求重返白宮。（彭博）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國前總統川普遭受槍擊後「川普交易」興起，但近日美國總統拜登宣布退選後，民主黨的賀錦麗聲勢大漲，甚至有民調指出賀錦麗支持度領先川普，顯示美國大選仍有變數。學者表示，川普若勝選，台灣的半導體業、軍費支出、學生簽證，是我國馬上要面臨的三大挑戰。

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，假如川普勝選，台灣要留意三件事：

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第1、誰賺美國的錢，誰就是川普的眼中釘，例如中國、墨西哥，台灣恐怕也跑不掉，因為川普說台灣半導體業賺了很多錢，日後會不會要求台灣半導體業去美國投資，特別是高階製程或整個上下游產業鏈，我們要做好準備，未來波動可能更大。

第2、川普在意誰花美國的錢，例如靠美國保護的德國、日本，川普會要求他們買更多武器，因此台灣也要注意，我們買的武器、繳的保護費是否符合川普期待。

第3、移民問題，一般人會認為移民問題不關台灣的事，但台灣很多學生都去美國留學讀書，很多都會留在美國工作，川普也會覺得他們來搶美國的白領工作。

此外，對於川普支持減稅，孫明德指出，減稅對債市不利、對股市有利，因為企業所得稅降低，獲利就會提高，但是政府財政支出會出現更大赤字，就必須發更多國債，債務風險也會提升

近期美股、台股連番重挫，很多人歸咎於川普「防禦費」說的問題，但孫明德表示，其實在川普被槍擊前美股就大跌了，川普遇襲事件只是推升最近的風險意識，其實風險一直都在，尤其在台美利差逐漸縮小之際，國際金融市場包含台灣的股匯市波動都會非常劇烈。

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