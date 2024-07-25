世界第2大成衣出口國動亂釀百死 孟加拉業者每天損失49億

孟加拉的公職配額制度引發民眾上街抗議，首都達卡一家成衣工廠的商品被燒毀。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕孟加拉的公職配額制度引發民眾上街抗議，釀成170多人死亡悲劇，也重創經濟。由於斷網、宵禁及工廠暫時關閉，導致這個全球第二大成衣出口國遭到衝擊，包括 H&M 在內的服飾集團無法與其代工廠商溝通備感憂心，估計孟加拉紡織業者每天損失高達1.5億美元（約台幣49億）。

孟加拉最高法院下令大幅削減公職配額後，掀起大規模抗議，孟加拉當局連日暴力鎮壓示威者，根據法新社取得警方和醫院數據所做的統計，至少已有174人喪命，包括多名警察，被逮捕的人數已超過2500人。

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與此同時，孟加拉當局還實施宵禁、斷網等措施，限制資訊流通，不僅影響許多人的日常生活，更重創出口業。

根據金融時報報導，孟加拉的騷亂令包括 H&M 在內的集團深感震驚，因為斷網導致品牌無法與其代工廠商溝通，造成訂單延宕，提高運輸成本，並動搖全球成衣業對孟加拉的信心，孟加拉是全球第二大成衣出口國，2023年該國成衣出口額達470億美元。

對於孟加拉的情勢，H&M表示擔心，將持續監測事態發展；會員包括Adidas及Gap的美國服裝鞋類協會主席拉馬爾 （Steve Lamar）則強調，目前首要目標是確保我們工人的安全並儘量減少干擾。

Sourcing Place 執行長 Naveen Jha 表示，成衣生產的速度勢必受到影響，可能需要將交貨時間延長一周左右。孟加拉成衣製造商和出口商協會告訴半島電視台，宵禁期間該行業每天損失 1.5 億美元。

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