AI〝雪上加霜〞？OpenAI今年或巨虧1640億元

基於尚未披露的內部財務數據和相關業務人員提供的信息，OpenAI今年或巨虧1640億元（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美科技巨頭財報不佳，觸發投資人對AI股拋售，引爆「黑色星期三」，費半重挫5.41%，現又傳出，OpenAI今年可能巨虧50億美元（約新台幣1640億元）的消息，此惡耗讓已承受壓力的AI行業，可說是雪上加霜。

據科技媒體The Information報道，基於尚未披露的內部財務數據和相關業務人員提供的信息，他們認為今年OpenAI或巨虧50億美元。

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The Information援引內部人士表示，截至今年3月，OpenAI預計今年在租用微軟的服務器以支持ChatGPT及其底層LLM（即推理成本）上花費近40億美元（約新台幣1312億元）。

除了運行ChatGPT之外，今年包括數據費用在內的訓練成本可能也會攀升至30億美元（約新台幣984億元）。

報導指出，去年，OpenAI加快了新AI模型的培訓速度，超過了最初的計劃，導致最終成本遠超公司8億美元（約新台幣262億元）的預期。因此今年隨著OpenAI訓練其旗艦 LLM 的新版本，並開始訓練新的旗艦模型，相關訓練成本或將翻倍。

再加上OpenAI員工人數達到1500人左右，整體薪資成本大約在15億美元（約新台幣492億元），目前OpenAI在其官網上列出的空缺崗位仍達到約200個，這代表著下半年可能會招聘更多員工。

所以整體來看，OpenAI今年的運營成本可能高達85億美元（約新台幣2.78兆元）。

然而其收入方面，除了ChatGPT約20億美元（約新台幣656億元）的年收入之外，OpenAI還向開發者收費，截至今年3月，這項業務每月的收入超過8000萬美元（約新台幣26.24億元）。

在此基礎之上，近期公司每月總收入達到約2.83億美元（約新台幣92.82億元），計算下來年收入或達到35億到45億美元（約新台幣1148億至1476億元），但具體情況還要取決於下半年的銷售情況。

也就是說，營運成本約85億美元，但收入35億到45億美元，結果可能會虧損40億到50億美元。

The Information表示，如果他們的分析結果正確，OpenAI在未來12月，可能需要更多增資。

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