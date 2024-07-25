凱米加持風速 風電出力維持200萬瓩、相當核三發電量

凱米颱風加持下，風力出力昨今兩天維持在200萬瓩上下。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕中颱凱米襲台，全台各地風力明顯偏強，台中至台南有9至10級強陣風，苗栗亦有8至9級強陣風。台電指出，風力出力昨今兩天維持在200萬瓩上下，但還沒突破過去的紀錄，另風力出力占整體發電比例為7.4%，發電量相當於核三廠。

台電分析，觀察昨天整天風力出力概況，瞬間出力都落在200萬瓩上下，最低也有約190萬瓩，最高則來到220萬瓩，但還沒破紀錄，另風力出力占整體發電比例為7%-8%，風力表現相當於核三廠機組發電量。

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觀察今天各類能源概況，風力出力在凌晨時較低，約在145萬左右，但清晨6點起風力又再增強，來到180萬、190萬瓩左右；核電瞬間出力則維持在163.2萬瓩，另核電發電量約占整體5-6%。

台電指出，今（25）日預估尖峰備轉容量率18.46%，是「供電充裕」綠燈，系統供電餘裕充足，今日預估尖峰備轉容量649.9 萬瓩。

台電表示，由於颱風逼近，加上停班停課，商業服務業等用電減少，連帶降低尖峰負載，昨（24）日最高用電量是3159.3萬瓩，尖峰備轉容量率21.19%，系統供電餘裕充足。

台電也補充，夏季相對風不強的情況下，風力發電量落在30萬至50萬瓩，因此夏季的再生能源出力仍是以太陽光電為主，風力主場則是在東北季風盛行的冬季，但夏秋若遇到颱風，風速偏強下，表現會優於夏季平均表現。

台電補充，但假設颱風風速過強，風機葉片也會自動啟動保護機制，停止運作以確保機組安全。

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