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中印經濟融冰？印度可能放寬對部分中國投資的限制

2024/07/25 11:51

報導指出，印度可能會放寬對中國在太陽能板和電池製造等，非敏感行業投資的限制，以帶動國內製造業的發展。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中印經濟融冰，報導指出，印度可能會放寬對中國在太陽能板和電池製造等，非敏感行業投資的限制，以帶動國內製造業的發展，這些計畫標誌著改善這兩個鄰國之間經濟關係的第一步。

路透報導，1位不願透露姓名的官員表示，非關鍵產業“將根據具體情況決定”，但對中國在電子和電信領域投資的限制將繼續。

報導指出，印度過去幾個月，隨著外國投資跌至17年來的最低點，政府高級官員一直願意重新審視他們對中國投資的立場。

財政部長尼爾馬拉·西塔拉曼週二支持 與中國建立更好的經濟關係，這是莫迪政府高級內閣部長首次發表此類公開評論。

首​​席經濟顧問阿南莎·納格斯瓦蘭（ V. Anantha Nageswaran）週一表示，新德里可以促進中國的外國直接投資，以促進印度的出口。

這些計畫如果得到證實，可能會釋放北京價值數10億美元的投資，而這些投資在過去4年裡被印度阻止。

總理辦公室、外交部、財政部、內政部和貿易部均未回應置評要求。

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