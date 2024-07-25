日本國安警訊 2023年人口出現史上最大跌幅

官方公佈的最新數據顯示，2023年日本人口出現史上最大跌幅。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據日本官方公佈的最新數據顯示，2023年日本公民人數出現1960年代開始收集數據以來最大跌幅，給日本的社會安全體系、勞動力市場萎縮帶來更大的壓力。

《彭博》報導，日本總務省週三（24日）表示，截至 1月1日的一年內，日本國民減少了86.1萬人，來到1.216億人，連續下降的趨勢已持續長達15年。儘管外籍人口增加了11％，首次達到300萬人，仍不足以彌補日本國民的缺口，總人口減少0.4％。

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人口下滑給日本帶來了多重挑戰，包括勞動力短缺的問題。儘管日本失業率持續低於3％，這一數字是已開發國家當中最低水位，但許多企業面臨嚴重的人力限制。在服務業尋找工作的每位勞工，都有將近3個職缺在等著他，而建築公司的勞動力市場則受到更大的擠壓。

根據研調機構帝國徵信（Teikoku Databank）報告，2023年日本有多達260家公司破產，創下新高，背後一大原因就是企業無法聘請足夠的員工來維持營運。

最新數據顯示，日本勞動年齡人口在總人口的佔比與前年幾乎持平，其中愈來愈多的外籍移工填補了本土勞動力的缺口。不過，在沒有足夠結構性支持的情況下，仍不清楚日本使否能夠以同樣的速度容納外籍人士流入。

另外一大擔憂是國家社會保障體系面臨的壓力，支持不斷成長老年人口的納稅人愈來愈少。根據日本經濟學家土居丈朗（Takero Doi）在2018年的預估，到2040年，日本的稅收和保險費收入預計將減少約10％，這可能會讓日本為不斷擴大的社會安全支出提供的行動變得更加複雜。

為推動日本不斷下滑的出生率，首相岸田文雄（Fumio Kishida）承諾將政府對每個孩子的支持，提升到與瑞典一樣的水準，瑞典政府將GDP（國內生產毛額）的3.4％分配於家庭福利。

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