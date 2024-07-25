日超市裝AI系統抓員工沒微笑！業者很滿意：態度改善1.6倍

日本大型連鎖超市永旺（AEON）宣布，將採用人工智慧 （AI） 系統，來評估和標準化員工的「微笑」。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本大型連鎖超市永旺（AEON）宣布，將採用人工智慧 （AI） 系統，來評估和標準化員工的「微笑」，這款名為「微笑先生」（Mr. Smile）的系統，正在全日本240家AEON分店使用，會監控並測量員工的臉部笑容，目標是「使員工的微笑標準化，並最大限度地滿足客戶」，試用期間讓員工服務態度在3個月內改善了高達1.6倍。不過此舉卻也引發擔憂，有觀點認為，此舉恐加劇工作場所騷擾，特別是來自顧客的騷擾問題。

《南華早報》報導，「微笑先生」由日本科技公司InstaVR所開發，據說可以準確評價店員的服務態度，該系統利用了450項元素，包含臉部表情、音量和問候語氣等，還設計了「遊戲元素」，鼓勵員工透過挑戰分數更高，來改善他們的服務態度。

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AEON指出，它們已經在8家分店、約3400名員工上，試用了「微笑先生」，根據AEON說法，員工服務態度在3個月內改善了高達1.6倍。

AEON在7月1日宣布，將把「微笑先生」推廣到全日本240家分店，成為全球第一家使用AI系統測量微笑的公司。

不過此舉也引發外界憂心，這套AI系統是否會增加工作場所的騷擾問題，特別是來自顧客的騷擾，這在日本是項嚴重的問題。

日本稱呼這類顧客騷擾為「kasu-hara」（カスハラ），意即客人無理的抱怨和對待

，通常會以言語暴力和重複投訴的形式出現。

根據日本目前最大的工會組織「全國纖維化學食品流通服務一般工會同盟」（UA Zensen）數據，在接受調查的約3萬名服務業和其他行業的員工中，有將近一半報告了顧客騷擾的情況。

一位受訪者表示：「當服務業員工被迫按照『標準』微笑時，這在我看來，就是另一種形式的顧客騷擾。」另一位受訪者表示：「微笑應該是一件美好而發自內心的事，而不應被視為商品來對待。」、「每個人都不一樣，表達情感的方式也不同。使用機器來『標準化』人們的態度，聽起來既冷淡又愚蠢。」

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