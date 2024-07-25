科技股暴跌！特斯拉崩逾12.3％ 台積電ADR重挫5.9％

週三科技股領跌，美股收黑。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉、Alphabet在季度業績公布後，週三科技股領跌，那斯達克及標普500指數分別下挫3.64%、2.31%，道瓊工業指數跌504點、1.25%，費城半導體指數下殺5.41%，台積電ADR跌幅達5.9%，收在159.8美元。

綜合外媒報導，Google母公司Alphabet的營收和利潤都超出預期，但YouTube廣告收入低於預期，股價下跌5.03%，創1月31日以來最大單日跌幅，此外，特斯拉業績低於預期，以及汽車收入年減7%，週三股價重挫12.33%，為自2020年以來最糟糕的一天。

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美股「七巨頭」在2024年實現了兩位數甚至三位數的百分比漲幅，然而，對股票是否符合預期的任何懷疑都會引發拋售壓力。其他大型科技股也隨著Alphabet和特斯拉下跌。輝達和Meta分別下跌6.8%和5.6%，微軟下跌3.6%，亞馬遜下跌2.99%，蘋果跌幅2.88%。

隨著股市暴跌，被稱為華爾街恐懼指標的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）收於 18.04，為4月19日以來最高。

道瓊工業指數下跌504.22點或1.25%，收39853.87點。

那斯達克指數下跌654.94點或3.64%，收17342.41點。

S&P 500指數下跌128.61點或2.31%，收5427.13點。

費城半導體指數下跌292.24點或5.41%，收5105.65點。

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