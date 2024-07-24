新疆模式複製貼上！外媒曝北京在香港洗人口手段

外媒曝北京在香港洗人口手段（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕法廣報導，香港政府統計處推算，到2046年，總人口增加78萬，凈移入人口則達152萬人，接近人口增加總數的兩倍；在移入人口中，近6成是中國移民，若加上其他輸入人才計畫也以中國人為主，表明香港未來增加的人口之中，大部分是中國本地人。

報導指出，香港政府去年8月已推算香港人口在2046年增至819萬人，統計處23日向研究人口政策和措施小組委員會交代推算細節，到2046年香港人口自然減少75萬人，但有152萬的凈人口移入，抵銷後，人口增加78萬來到819萬。

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執得注意的是，在152萬凈移入人口中，89萬人是持中國本地人士來港依親的「單程證」（全稱是中國前往港澳通行證，因持有人獲發證件前往港澳後便會取消原來在中國國內戶籍，俗稱「單程證」）持有人。

還有24萬人為外籍家庭受僱者，其餘39萬人則是其他人口的凈遷移，包括「高端人才通行證計畫」（高才通）等不同人才輸入計畫。公開資料顯示，「高才通」的申請人和輸入勞工均以中國本地人為主。這意味著未來香港增加的人口之中，大部分是中國本地人。

這與北京治疆政策如出一轍，就是將漢人大舉移入新疆，稀釋少數民族的文化。報導稱，根據中國於2021年9月發布的《新疆的人口發展》白皮書，在政府政策引領下，大批知識分子和青年赴新疆支援邊疆建設，新疆人口由 1949年被「和平解放」時期到1978年的開放改革，已增加兩倍，年均增長率達 3.67%。

其後的年均增長率雖降至1.99%至1.41%，仍高出全中國年均增長逾1個百分點，現在人口已超過1500萬。有人權組織指出，隨着漢人口大舉移入和其他政策，新疆維吾爾少數族裔文化被淡化。香港目前的狀況也被外界視為複製新疆洗人口模式。

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