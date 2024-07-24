鴻海宣布富士康投入45億元 建設鄭州新事業總部

台灣鴻海科技集團董事長劉揚偉（左），中國河南省長王凱（右）簽署戰略合作協議。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）旗下中國富士康攜手河南省政府，簽署《河南省政府與富士康科技集團加快推進新事業項目戰略合作協議》，簽約儀式日前在鄭州舉行，富士康將在當地建設新事業總部大樓，一期選址位於鄭東新區，建築面積約700公畝，總投資約人民幣10億元（約新台幣45.05億元）。

根據協議，中國河南省政府將支持富士康在鄭州建設新事業總部，富士康將加快推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業落地，打造全球先進製造產業鏈和戰略性的新興產業生態圈，聚焦電動車、數位健康、機器人3大新興產業，以及AI、半導體、新世代移動通信3項新技術領域。

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富士康此次規劃建設總部管理中心、研發中心和工程中心、戰略產業發展中心、戰略產業金融平台、產業研究院和關鍵人才中心、營銷中心，鎖定核心技術研究、產業投資統籌管理、市場開拓和客戶開發，以及專業人才培養等事項，為實現3+3 戰略提供資源、技術等相關支持。

此外，富士康近期將在鄭州航空港經濟綜合實驗區重點佈局固態電池、電動車試製中心等項目，以先進性、先試性、先行性發展策略，向海內外知名汽車品牌提供製造服務的展示平台，興建整車燈塔工廠，兼顧固態電解質、半固態及全固態電芯的研發與製造。

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