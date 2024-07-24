美股漲勢難停！華爾街大佬直指2大關鍵「催化劑」

華爾街大佬表示，隨著投資者消化兩項關鍵經濟數據以及第2季度業績後，美股將繼續上漲。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股今年來亮眼的漲勢，引發市場擔憂，能否再延續下去？華爾街大多頭、投資諮詢公司Yardeni Research總裁埃德·亞德尼（Ed Yardeni）表示，隨著投資者消化兩項關鍵經濟數據以及第2季度業績後，美股將繼續上漲。

雖然近日美股拉回，不過，今年來，費半漲近3成，而那斯達克也漲近2成，標普500漲幅也有逾16%，至於道瓊也有逾7%的漲幅。

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外媒報導，亞德尼在最新報告中強調，即將發佈的第2季度GDP和6月份個人消費支出價格指數是美國股市持續上漲的關鍵之一。

他指出，經濟學家預計，美國第2季度GDP增速將達到1.9%，6月份核心PCE年增2.5%，距離聯準會2%的長期通膨目標不遠了。如果經濟數據如預期的那樣公佈，它將使美國經濟軟著陸的預期得以更加堅定，並使聯準會在9月份的政策會議上有更多理由降息。

美股續漲的另1關鍵是企業盈餘，雖然看空股市的投資者認為，市場估值過高，無法持續反彈，美股正處於類似於互聯網時代的泡沫區域，但亞德尼並不同意這種觀點。

他認為，當前美股的創紀錄上漲，是由公司潛在盈利做支撐的，這是此前所沒有的。他進一步補充說，雖然目前的股市反彈，讓人想起了上世紀90年代估值主導的市場崩潰，但我們也注意到，目前的牛市是由更多地受到企業盈利的支撐。

Yardeni Research強調，標普500指數中信息技術和通信服務行業的總配置比例為41%，與2000年的高峰相似。但也指出，在互聯網泡沫高峰期，這兩個板塊在標普500成分股盈利中所佔比例不到4分之1，而如今，這兩個以科技為重點的板塊佔該指數預期每股收益的3分之1。

令亞德尼感到鼓舞的是，第2季度的盈利已經開始顯現出利多，Fundstrat的數據顯示，到目前為止，標準普爾500指數成份股公司中已有16%公佈了第2季度業績，其中84%的公司利潤比預期高出4%，而63%的公司的營收比預期高出3%。

展望未來，亞德尼預計，未來幾年標普500指數成份股每股收益將顯著增長，預計標準普爾500指數成分股在2024年、2025年和2026年的每股收益分別為250美元、270美元和300美元。

最後，Yardeni強調，企業利潤率繼續上升，接近歷史高點，這表明第2和第3季度的企業盈利和經濟增長將繼續令人印象深刻。

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