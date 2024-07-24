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美晶片出口管制受益者！美銀：ASML四巨頭在中國營收爆增翻倍

2024/07/24 15:52

美銀表示，ASML等四大半導體設備廠巨頭自2022年底來，在中國的營收增加了1倍以上。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片出口管制下受益者，美銀表示，ASML等四大半導體設備廠巨頭自2022年底來，在中國的營收增加了1倍以上。

VanEck半導體ETF （SMH）追蹤美國上市晶片公司，雖然這些公司上週有所下跌，但今年迄今仍保持近46%的漲幅。

CNBC報導，美銀分析師表示，自2022年10月美國實施更嚴格的出口限制以來，中國加速購買半成品製造設備，旨在發展自己的半成品製造能力。

根據1份報告顯示，ASML （艾司摩爾）、Lam Research（科林研發）、KLA公司（科磊）和應用材料公司等4家公司，從2022年第4季佔總營收的17%，增至2024年第1季的 41%。

報告指出，科技行業，尤其是半成品行業，處於與美中貿易緊張局勢的中心，如果緊張局勢進一步升級，科技行業可能面臨更大風險。

上週，彭博社引述消息人士的話報導，拜登政府正在考慮對向中國出口半導體設備實施更廣泛的限制，這可能會影響非美國公司。

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