東方明珠換台灣做！郭智輝劍指醫美、養生、米其林美食「精緻觀光」

經濟部長郭智輝。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／專訪〕經濟部長郭智輝接受本報專訪表示，要把台灣打造成彷彿1997年前的「東方明珠」香港的觀光盛況，至於具體上如何進行？郭智輝劍指醫美、養生、大健康、時尚精品，以及米其林美食的「精緻觀光」，矢言就是要開發高附加價值、高檔的產品與服務，讓台灣成為亞洲的精緻觀光勝地，「我的想法就是讓台灣可以取代過去的香港與新加坡」。

郭智輝明言，他之所以答應出任經濟部長，是要來「解決問題」，他以「問題解決者」自我期許，要來擘劃台灣經濟產業發展的藍圖，「這才是我進經濟部真正的目的」，倘若未來台灣真能確實在10年內好好按照計畫去運作，「10年後的台灣真的是不得了，絕對是全球響噹噹的國家」。

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其中，商業服務業方面，郭智輝表示，台灣能以良好素質的人力，用心提供貼近使用者需求的高檔服務，可吸引世界富裕階層來台灣消費，只要為台灣打造一個好環境，就能讓全世界的人都願意駐足台灣。

他舉例，正如冬天大量候鳥會來台灣避冬，俄羅斯的金字塔頂端與高階階層是非常富裕，他們1年約有3個月會飛到南方國度避開嚴冬，包括中國海南島三亞、泰國、越南等地，都是這100萬名俄羅斯富豪擠爆的避冬目的地。

郭智輝試算，只算一半的50萬人進來台灣就好，一個人消費新台幣50萬元，就是2500億元了，甚至非常富裕階層的有錢人是負擔得起500萬元的消費額，「我們要想這個市場」，甚至不只俄羅斯，寒冬嚴峻的歐盟、日本、韓國的人都可以來台灣避冬旅遊。

至於要怎麼刺激海外遊客在台消費？郭智輝笑呼，「打幹細胞外泌體呀」，他續說，不得了的市場是看你怎麼去賺，如何打造出一個環境，讓人家願意進來花這個錢。

台灣精緻觀光的藍圖怎麼擘劃？郭智輝強調一個字「精」，也就是精準、精緻高雅，才能打中全球富裕階層的心，現今行銷醫美成功的國家就是韓國、泰國、新加坡，但台灣在氣候條件與外語能力也有相對優勢，要推動台灣成為醫美觀光強國，可與各大醫療院所合作，讓海外追求提升肌膚彈性的貴婦，都來台灣施作外泌體（exosomes）療法、醫美雷射等，這也是「境內關外」的例子之一。

旅遊飲食方面，郭智輝指出，試想宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義等7縣市，每一個山林區都可以設計出10條旅遊線，每1條旅遊線上只要有1家米其林等級的餐廳，遊客「聞香下馬」，這樣一趟品嚐美食的怡情養性之旅，「人是再遠都會去」，但凡增加70家米其林餐廳，為國內旅遊市場帶來的效益是不得了。

郭智輝表示，經濟部也會協助商業服務業，著眼於提升服務品質的輔導工作，再來就是交通的問題要解決，打造出供遊客可便捷抵達的旅遊線，還能連帶造福周邊商家，彷彿是串起了一條「珍珠項鍊」。

郭智輝續指，他近期有和衛福部長邱泰源談過，邱就回應國際醫美行銷這門生意，確實並非衛福部所擅長，台灣要將醫療產業推向國際舞台，就要與經濟部貿易署、外貿協會通力合作。

郭智輝續指，除與衛福部合作外，經濟部還要與外交部協調辦理「醫美簽證」，其實流程麻煩，目前貴婦要做醫美多轉至新加坡，他近期有與外交部協調如何辦理，發展高附加價值、高檔消費的醫美產業，把海外客群帶進台灣，促進台灣經濟更活絡。

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