凱米颱風恐致災 中華郵政理賠、房貸寬限措施一次看

因應凱米颱風來襲，中華郵政公司24日說明快速理賠、保全和房貸戶關懷相關措施。（資料照）

〔記者蔡昀容／台北報導〕因應凱米颱風來襲，中華郵政公司今（24日）說明快速理賠、保全和房貸戶關懷相關措施，如有疑問，可洽詢24小時無休客服專線0800-700-365）。

中華郵政公司表示，「放寬並加速理賠」方面，因颱風不幸罹難的保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認後在相關單據上簽名，即可於郵局先行領取基本保額理賠款；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付；上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。

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「寬延繳納保險費」部分，自本次災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間；「新增之保單借款免息」部分，本次災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增之保單借款免息3個月；另，保險單如有毀損，可免費補發保險單。

「房貸戶關懷措施」方面，自本次災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金；受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為20萬元至50萬元。

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