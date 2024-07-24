川普選上將衝擊台灣半導體？郭智輝曝「這招」應對：免煩惱

經濟部長郭智輝。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普日前稱：「台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費」，衝擊全球科技類股，晶圓代工龍頭台積電的股價近期更是劇烈震盪。對此，經濟部長郭智輝接受《中央社》專訪時，用台語回應3個字：「免煩惱」，認為台灣境外關內策略正好可順應時局發展，解決高關稅問題。

《中央社》週二（24日）刊出郭智輝專訪。郭智輝指出，川普的政策並非要對抗台灣，認為川普是商人出身，相對有成本概念，「服務這些亞洲國家，身為世界警察要收保護費」。

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郭智輝直言：「台灣其實免煩惱」。川普如果當選美國總統，郭智輝預計，將有很高機率對海外進口產品拉高關稅，台灣境外關內策略正好可順應時局發展，解決高關稅問題。

針對川普的保護費說法，郭智輝認為，應該是川普對台灣有所誤解，因為川普身邊有很多人影響，才會有這樣的結果。郭智輝指出，台灣晶片製造占美國28%、韓國也是28%，因此說台灣奪走美國晶片製造並不公平，他個人猜想，問題在於，台灣在華府的遊說能量不足，無法影響川普，

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