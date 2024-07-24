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美總統大選戰況激烈 Fed年底前按兵不動可能性增

2024/07/24 11:51

美世投資長表示，由於美國總統大選競爭日益激烈，Fed年底前按兵不動可能性增加。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕諮詢機構美世（Mercer）投資長表示，由於美國總統大選競爭日益激烈，聯準會（Fed）在年底前維持利率不變的可能性愈來愈大。

美世投資長卡維（Hooman Kaveh）接受《彭博》訪問時表示，如果是Fed理事可能會說「讓我們保持現況，按兵不動直到總統大選結束」。卡維提到，聯準會可能希望盡量減少對選舉的任何潛在干擾，因為相關行動可能會對選舉過程造成爭議性的影響。

卡維指出，目前仍預計美國將在年底前2度降息，不過隨著現任總統拜登（Joe Biden）退出競選，共和黨的川普（Donald Trump）可能對上新對手、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），貨幣政策前景可能出現變化。

卡維表示，美國經濟成長穩定，就業情況良好，但整體趨勢略有下滑，通膨也正常前進，只要情況看起來不錯，且貨幣政策沒有對任何特定的國內、國際因素施加過度的壓力，那麼聯準會可能會放心地按兵不動。

川普先前曾多次表達對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的不滿，不過上（6）月接受《彭博》訪問時，川普表明，如果自己重返白宮，將允許鮑爾完成這一任期，持續擔任Fed主席直到2026年5月。

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