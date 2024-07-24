中颱凱米來襲 颱風洪水險各區理賠限額一表看清

中颱凱米來襲，產險業者提供颱風洪水險各區理賠限額表。（台產提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中颱凱米來襲，中央氣象署估24日、25日最靠近台灣，產險業者提醒，若已為住宅投保住宅火災保險及汽車車體損失保險附加颱風洪水險，不幸發生損失，務必將住宅及車輛淹水的狀況，或受損財物拍照存證，提供保險公司加速處理。

臺灣產險指出，若投保住宅颱風及洪水險，依據不動產坐落地區，災害補償保險給付限額也不同，根據區域差異，限額最高為9000元、最低7000元。

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至於理賠方式，若符合水災災害救助種類及標準．依賠償限額予以補償。但若不符合水災災害救助種類 及標準，就依「實際勘損」，計算賠償金額予以補償。

臺灣產險提醒民眾，若已為住宅投保住宅火災保險及汽車車體損失險，必須附加颱風洪水險，在發生颱風及洪水災害後，才可獲得理賠。要申請理賠，必須將住宅及車輛淹水狀況或受損財物拍照存證，以提供保險公司加速處理。

產險業者提醒，連日降雨，山區土石易崩落，非必要盡量減少前往山區活動。如遇積水、淹水處勿強行通過以免危險，若建築物淹水時，應將動產移置於建築物內其他適當處所，以免損失擴大，災後保持損失現場完整，並保留受損的標的物，也需立即通知所屬保險公司，協助後續損失評估與理賠事宜。

中颱凱米來襲，中央氣象署估24日、25日最靠近台灣。（中央氣象署提供）

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