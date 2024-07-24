新日鐵分手寶鋼 砍中國7成產能

新日鐵宣佈，將在8月協議到期之際，退出與中國寶鋼的合資企業。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本鋼鐵龍頭新日鐵（Nippon Steel）週二（23日）表示，將退出與中國寶鋼的合資企業，在今年8月協議到期之際，結束雙方長達20年的合作，此舉將使新日鐵在中國的鋼鐵產能減少70％，未來投資將集中轉往美國、印度。

綜合外媒報導，新日鐵與寶鋼在2004年各出資50％，成立寶鋼新日鐵汽車板公司，累計投資額超過1000億日圓（約新台幣3288億元），主要在中國生產車用冷軋鋼板和熱浸鍍鋅鋼板，透過將日本進口的鋼材半成品加工，向在中國設廠的日系車廠供貨，新日鐵藉此擴大在中國的業務，寶鋼則獲得了中國缺乏的鋼板技術，雙方合資協議期間為20年，將在今年8月到期，而在正式到期前，新日鐵率先宣佈退出。

請繼續往下閱讀...

新日鐵表示，將把合資公司50％股權轉讓給寶鋼，寶鋼則在另一份聲明中表示，已同意支付17.58億人民幣（約新台幣79.6億元）收購股份。針對退出合資企業的原因，新日鐵指出，通過供應鋼材支援日系車廠在中國當地生產，這個當初設廠的目的已經達成。現在中國鋼鐵業技術提升，車用鋼板競爭激烈，經營環境出現了變化。

寶鋼新日鐵汽車板年產能達262萬噸，約佔新日鐵在中國360萬噸產能的70％。中國近年電動車產業崛起，包括油電混合動力車在內的新能源汽車銷售快速成長，汽車產業環境迅速變化，與此同時中國鋼鐵業的技術實力提升，車用鋼板的價格戰也愈來愈激烈。另外，2021年，新日鐵以侵犯專利為由，起訴中國寶鋼，目前訴訟仍在持續進行中。

不過在退出與寶鋼的合資後，新日鐵還有與寶鋼同屬寶武旗下武漢鋼鐵的合資業務，生產用於食品罐頭的產品，預計新日鐵在中國的業務仍將保留每年100萬噸規模的鋼材產能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法