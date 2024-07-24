每年都來！中國漁船非法捕撈太猖狂 厄瓜多不忍了

厄瓜多加拉巴哥群島海域遭遇非法捕撈。圖為2017年厄瓜多民眾上街抗議中國非法捕撈的狀況。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕厄瓜多海軍經過多年的訓練演習後，將準備保護加拉巴哥群島（Galapagos Islands）周邊海域，打擊在這個海洋保護區內的非法捕撈行為，這些非法漁船每年都會造訪該海域，嚴重威脅該處生態，而這些非法漁船，大多來自中國。

《路透》報導，在今年6月23日至7月9日期間，6艘厄瓜多船隻和美國、秘魯以及哥倫比亞海軍的船隻，一起參加了訓練演習，模擬攔截和登上漁船的行動。

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報導稱，每年都有一支多數懸掛中國國旗的大型捕魚船隊，航行到加拉巴哥群島附近。厄瓜多指控，這些船隻關閉雷達，避免其捕撈活動被發現。

中國當局則是聲稱，其漁船遵守國際水域的規則，並補充說，魷釣船的作業特性不允許兼捕鯊魚或其它受保護的海洋物種。

加拉巴哥群島位於一個生物多樣性豐富的海洋保護區內，但就在2017年，厄瓜多爾海軍在該保護區攔截了中國漁船「福遠漁冷999號」（Fu Yuan Yu Leng 999），當時這艘船懸掛著中國國旗，船艙內裝滿300噸非法捕撈的漁獲。

如今，這艘船已永久移交給厄瓜多，並被厄瓜多海軍重新利用，重新命名為「胡爾科波號」（Hualcopo），在加拉巴哥群島附近水域進行巡邏。

胡爾科波號船長米蘭達（Guillermo Miranda）指出，問題在於，外國漁船的數量，已經達到洗劫生態系統的程度，當外國漁船捕魚時，會影響到真正的洄游物種，而這些物種在許多情況下都是加拉巴哥海洋生態系統的一部分，「這是一個相當嚴重的問題，不僅影響厄瓜多而已。」

厄瓜多今年7月初和其他國家進行打擊非法捕撈的演習，模擬攔截和登上漁船的行動。（路透）

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