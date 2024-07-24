終於通過監管審查！波音恢復向中國交付737 MAX客機

波音週二（23日）表示，因為監管問題而長期延後交機後，已恢復向中國交付737 MAX系列客機。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國飛機大廠波音（Boeing）週二（23日）表示，在因為監管問題而長期延後交機後，公司已恢復向中國交付最暢銷的737 MAX客機。

《路透》在今年5月22日的報導指出，由於中國監管機構對駕駛艙內語音記錄器（CVR）電池進行審查，導致波音向中國交機在過去幾週被推遲。這次恢復交機對這家飛機製造商來說無疑是雪中送炭，過去這段期間波音受到中國交機延後的衝擊，同時也陷入另一場安全、品管危機。

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由於波音生產的737 MAX 8客機在2018、2019年接連發生致命墜機事故，加上華府與北京在技術到國安問題上的緊張局勢加劇，使得波音近年向中國的新機交付一直斷斷續續。

波音在本（7）月9日表示，已向中國國際航空交付2架777貨機，證實了《路透》關於波音恢復向中國交付寬體客機的報導。但中國的航空公司還未開始接受737 MAX系列交付，《路透》6月報導曾稱，最快將在7月恢復737 MAX交機。

波音737 MAX系列客機在全球停飛後，中國在2019暫停了大部份波音飛機的訂單和交付。寬體客機的交付在12月重新啟動，窄體MAX飛機的交機則在1月重啟。波音在2023年底的文件中表示，庫存內約有140架737 MAX 8客機，其中包括為中國客戶準備的85架。2024年初至4月30日期間，波音共向中國交付了22架飛機。

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