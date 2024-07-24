停火談判、需求擔憂 國際油價創6週來新低

國際油價週二（23日）下跌。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於加薩停火預期增溫，以及對於中國需求的擔憂日益加劇，國際油價週二（23日）下跌，來到6週以來低點。

紐約西德州中級原油9月交割價下跌1.44美元，或1.8%，收每桶76.96美元。

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布蘭特原油9月交割價下跌1.39美元，或1.7%，收每桶81.01美元。

2大原油期貨創下自6月7日以來的最低收盤價，並自6月初以來首次來到技術超賣區域。

拜登預計將於週四在白宮會見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。

納坦雅胡告訴加薩人質家屬，儘管戰鬥仍在激烈進行，但釋放人質的協議可能很快就會達成。

能源諮詢機構「雷斯塔德能源」（Rystad Energy）全球市場分析總監加林貝帝（Claudio Galimberti）在報告中稱，中東停火談判和中國宏觀經濟前景的不確定性，正在給本週的油價帶來下行壓力。

美元走強也對油價造成壓力，美元指數來到9天以來高點。

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