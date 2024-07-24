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AI浪潮衝擊軟體大廠 擴大裁員至1萬人規模

2024/07/24 10:24

德國企業管理軟體大廠「思愛普 」擴大裁員計劃。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲最大的軟體製造商、德國企業管理軟體大廠「思愛普 」（SAP）今年1月宣布裁員計劃，主因是生成式AI預計將從根本上改變其業務，預計將裁掉8000人，豈料思愛普週一（22日）透露，由於許多員工選擇自願離職，公司決定把裁員規模擴大到9000至1萬人。

截至2024年第2季末，思愛普的全球員工總數為10萬5315人，比第1季末減少近3000人。

思愛普今年1月宣布了20億歐元（約722億元新台幣）的重組計劃，為了加強對商業相關AI布局，決定進行事業重整，將裁員8000人，大部分將採取自願離職和內部再培訓的方式。

不過才過了約半年，思愛普週一計劃擴大裁員規模，指出由於許多員工選擇自願離職，公司決定把裁員人數增加到9000至1萬人。

儘管裁員計劃不斷擴大，但思愛普仍對歐洲未來盈利和收入前景抱持樂觀態度，認為裁員計劃也能節省大量成本，根據思愛普初步估算，預計能節省約5億歐元（約180億元新台幣）的支出。

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