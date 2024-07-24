台積電震盪劇烈免驚？華爾街曝潛在上漲空間

台積電上週公佈2024年第2季財報，儘管營收和利潤均超出市場預期，但股價仍因市場消息而下挫。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電上週公佈2024年第2季財報，儘管營收和利潤均超出市場預期，但在美國恐收緊管制等報導浮出水面後，包含台積電在內的半導體類股出現暴跌，但實際上，華爾街仍相當看好台積電，在FactSet上週的調查中，基於分析師平均目標價，預計台積電潛在上漲空間還有30.5%。

《CNBC》週二（23日）報導，美國前總統川普上週二（16日）聲稱，台灣搶了美國所有的晶片生意，台灣應該為國防向美國支付費用。無獨有偶，拜登政府上週三（17日）傳出打算祭出更嚴厲的管制措施，以打擊中國晶片產業。種種事態發展，讓台灣半導體成為了關注焦點，截至上週五（19日），台積電股價在單週跌幅達6.7%。

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不過報導指出，在上週四（18日）至上週五的期間，根據FactSet調查的42名分析師中，有22名上調了在台灣上市的台積電目標價，而基於分析師平均目標價，預計台積電潛在上漲空間還有30.5%。

台積電週二收在979元，上漲4.26%。

投行尼德姆（Needham）在上週一（15日）的報告中，將台積電ADR目標價，從168美元上調至210美元，並表示預計台積電的代工業務將會變得更堅挺，預計未來幾年內，不會出現競爭性挑戰。

台積電ADR週二收在169.82美元，小漲0.28%。

晨星公司（Morningstar ）在上週五（19日）報告中提到，川普的言論和美國可能實施的新出口限制消息，對台積電的直接影響應該有限，因為台積電大多數客戶來自美國或台灣。

晨星公司認為，本週的回調是投資人逢低進場接觸人工智慧（AI）和整體半導體增長的時機，而AI晶片先進封裝產能的短缺現象，應該會持續到2025年，認為供應過剩的風險仍然不大。

報導稱，雖然摩根士丹利（Morgan Stanley）把台積電等個股從關注名單中刪去，但實際上它對於台積電的評級仍是維持增持（Overweight）。

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