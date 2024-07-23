6月工業生產強勁 年增13.23％連4紅

6月電腦電子產品及光學製品業生產表現亮眼。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今公布6月工業生產表現，工業生產指數94.09，年增13.23%，6月製造業生產指數為93.34，年增13.5%，兩大指標不僅連4紅，更是連3個月的兩位數漲幅，主因受惠人工智慧（AI）、高速運算與雲端資料服務等需求擴充所挹注，生產表現強勁。

資訊電子產業方面，受惠高效能運算與AI應用需求強勁，推升12吋晶圓代工訂單暢旺，致電子零組件業年增23.05%；電腦電子產品及光學製品業亦受惠AI浪潮，推升伺服器及相關檢測設備需求成長，屢創歷年單月新高，年增36.07%。

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傳統產業方面，隨全球經濟緩步復甦，終端需求回溫，加上半導體業者投資動能漸趨積極，致化學材料及肥料業年增5.82%、基本金屬 業年增2.54%、機械設備業年增3.28%。

至於汽車及其零件業則年減8.15%， 主因燃油小型轎車市場需求動能下滑，加上部分汽車零件外銷接單減 少，但電動轎車需求續增，抵銷部分減幅。

統計處指出，第2季製造業生產指數92.75，年增14.86%，是連續2個季度正成長； 累計今年上半年較上年同期增加10.51%。

展望未來，經濟部統計處長黃偉傑表示，下半年表現應會優於上半年，製造業生產表現應維持「逐季增加」的趨勢。

統計處預估，7月製造業生產指數落在95至99，年增13.2%至17.9%，仍是兩位數漲幅。

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