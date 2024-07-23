金管會促加強保戶服務 多家壽險啟動受災因應措施

金管會責成產壽險公會轉知各保險公司應做好各營業場所防颱準備，並主動瞭解保戶災損情形，依保險契約約定儘速辦理理賠。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕凱米颱風來襲，金管會責成產壽險公會轉知各保險公司應做好各營業場所防颱準備，並主動瞭解保戶災損情形，依保險契約約定儘速辦理理賠。多家壽險公司也在今天陸續啟動各項保戶受災相關服務因應措施，並提醒保戶做好防颱準備。

三商美邦人壽：針對凱米颱風啟動相關保戶服務因應機制，包括保單借款利息減免、免費補發保單、續期保費緩繳、快速理賠以及房屋貸款本金緩繳；公司保戶可利用免費諮詢專線0800-022-258提出需求，將即時獲得答覆與協助。

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南山人壽：迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠、住院關懷預付保險金等關懷服務。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心（免付費客服專線0800-020-060）申請即可。

新光人壽：迅速啟動「新光防颱5保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等5項服務。

保戶若需申請「新光防颱5保」各項服務或了解相關內容，可直接至全國各地客戶服務櫃檯（或主動洽詢業務服務人員申請，有相關問題也可洽詢客戶服務專線0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。

國泰人壽：迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務；電話客服中心也提供24小時全年無休客服專線0800-036-599（手機請改撥022162-6201或使用網路電話），有需要民眾可善加利用。

國泰人壽呼籲民眾，應及早做好防颱準備，清理戶外水溝、固定門窗招牌、收妥放於戶外的陽臺盆栽，並準備手電筒及電池，做好停電之準備；除特別注意雨勢，也應留意強風影響，避免從事海邊及山區活動。

凱基人壽：提供「保費緩繳」、「保服優惠」、「房貸紓困」、「旅平險彈性調整」、「快速理賠」及「住院預付金」等6大服務，上述相關服務詳情可洽詢業務員、客戶服務專線（0800-098-889）及各地客戶服務中心。

凱基人壽提醒民眾，應隨時注意颱風最新動態訊息，做好事前防範，平日可定期疏通社區水溝，颱風來臨時要將家中的招牌門窗固定好，且備妥防災用品。居住在低窪或土石流潛勢地區民眾，可先暫時撤離至安全地方，並盡量避免於颱風期間從事登山、溯溪、觀潮、戲水、釣魚等活動。

富邦人壽：保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供免費保單補發、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、快速理賠服務、緊急醫療代付服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商等6大緊急應變方案與關懷措施，申請期間為即日起至9月30日止。富邦人壽也提供24小時全年無休的客服專線（0809-000-550），或可至全台各地服務中心，有需要的保戶可善加利用。

全球人壽：針對凱米颱風受災保戶於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供受災保戶4大關懷服務措施，包括「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「申請補發保單免收工本費」及「快速理賠」等4大服務，以協助保戶度過難關。

全球人壽表示，若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線（0800-000-662），或是與全省各通訊處業務人員聯繫。

金管會提醒，民眾除注意自身安全及做好防颱準備外，也可審視投保的保單是否包含因颱風或洪水所致損失，例如住宅火災保險、火災保險附加「颱風及洪水保險」、「地層下陷、滑動或山崩保險」、汽車車體損失保險附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」、營造綜合保險、安裝工程綜合保險等，如因颱風導致發生上開災損情況，可在事故發生後，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠。

金管會表示，民眾如對於理賠事項仍有疑義，可多加利用各保險公司及產壽險公會的免付費服務專線或官網。

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