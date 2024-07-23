北京下放消費稅舒緩地方財政危機 挨批「杯水車薪」

中國計畫將原本由中央支配的消費稅，改為中央和地方共享，以解決地方財政危機。分析師直言，杯水車薪。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共二十屆三中全會剛剛落幕，中國官方發布了「中共中央關於進一步全面深化改革、推動中國現代化的決定」（以下簡稱「決定」），其中又以改革消費稅制，將原本由中央支配的消費稅，改為中央和地方共享，以解決地方財政危機。但分析師指出，中國徵收的消費稅規模太小，想透過下放消費稅來解決龐大的地方財政赤字，根本是杯水車薪。

《自由亞洲電台》 報導，根據中共三中全會通過「決定」，中國將把消費稅「下劃地方」，即把消費稅純粹由中央稅改為中央和地方共享。目前中國的四大稅種中，加值稅、企業所得稅和個人所得稅都是中央和地方共享，只有消費稅需全部上繳中央。

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但《彭博》指出，去年中國徵收的消費稅僅1.6兆人民幣（下同，7.2兆台幣），地方政府（包括省市城鎮）合計的預算赤字高達破紀錄的16兆元，今年地方政府的財政赤字預計與今年相當。

美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員許成鋼表示，中國此次稅制的改變稱不上「改革」，只能算是中國政府為了紓解地方財政壓力而做出的「調整」，地方政府債務仍居高不下。

中國地方政府的財政危機因房市持續疲弱和土地出讓收入驟減而加劇，北京當局在協助地方政府削減債務方面承受極大壓力。與此同時，消費疲弱進一步重創中國各地經濟，將更大比例的消費稅下放地方，理論上能解上述兩個問題，因為地方政府更有誘因提振消費支出，這提供他們新的財政收入來源。

不過，中共三中全會通過的「決定」，並未具體說明地方政府可擴大徵收消費稅或提高稅率的產品項目。目前中國消費稅共有15個稅目，涉及菸、酒、高級化妝品、成品油等。

曾任世界銀行駐中辦事處主任的霍夫曼（Bert Hofman）指出，雖然中國試圖將稅收和徵稅轉移到地方政府是明智之舉，但在分散執法下可能很難阻止避稅行為，尤其是來自電子商務的避稅行為。

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