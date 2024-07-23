AI及資安需求雙成長 創泓科技下半年樂觀

創泓科技今日舉辦法說會。圖為董事長黃健寧。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕興櫃數位雲端廠商創泓科技（7714）董事長黃健寧今日表示，AI、資安需求相輔相成，2領域都將維持成長，展望下半年進入產業旺季，政府、金融業需求向上，營運有望優於上半年。

黃健寧也說，創泓預計8月送件申請上櫃，期望今年能順利達成目標，利於後續業務發展與招募人才需求。

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創泓營運項目包含代理以及開發自有產品，領域圍繞AI、資安，提供主要客戶系統整合場加值服務，營運架構穩健。黃健寧指出，AI應用必會帶動資安需求，創泓2領域雙軸發展，目前已經打入政府、金融、電信與半導體業等多領域客戶。

創泓目前以政府單位佔營收比重約3成、金融業佔約3成，其餘4成則分散在各不同領域。黃健寧表示，資安領域發展目標在於拓展更多行業別、進而提升市佔率，目前因代理業務毛利率較低，壓抑整體毛利率表現，但隨著產品研發推進，未來AI、資安領域將有更多自研產品，代理領域也逐漸增加台廠。

黃健寧指出，創泓每年的簽約客戶有數百家，既有客戶的續約率則高達8至9成，也持續耕耘訂閱制，客戶黏著度高，下半年以金融業需求最強；至於AI目前佔營收比重尚低，不過是成長性最強的領域、資安也會維持長線成長，下半年保持樂觀態度。

創泓上半年累計營收5.38億元，年增1.65%。目前以網路資安硬體領域營收佔總體39%最高、其次為資安訂閱服務銷售佔30%、資安軟體佔22%，資安服務與雲端業務則佔9%。黃健寧說，目前正考量布局海外，考量泰國、新加坡，但還沒到佈點的時間點。

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