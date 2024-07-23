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童子賢：開冷氣別良心不安 中暑會浪費更多資源

2024/07/23 19:23

和碩（4938）董事長童子賢今天出席「迎向AI新時代論壇」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天在「迎向AI新時代論壇」再度提到能源議題，他：「各位努力的省開冷氣，對整體用電也許影響1%到1.5%，結果你中暑之後反而浪費更多資源救助健康，因此民生節電並非重點，請部長努力發電，讓我有冷氣吹」。

童子賢說，世界各國產業結構不盡相同，但在先進國家當中，只有美國人均用電能與台灣相提並論，台灣去年用電量為2821.4億度，以成長率2%至2.5%推算，未來3至4年就會超過3000億度，屆時每度電費若與發電成本若差距0.5元，1年下來就會產生1500億元的龐大落差。

童子賢強調，台灣有些投資亟須用錢，包括AI領域的研發、高等教育，以及建構基礎設施，「我們何不好好把預算用在更對的地方呢？」若在能源、發電等開支上做有效率、優質的排列組合，省下來的錢就足以彌補健保虧損，或是支應其他方面的需求。

童子賢，若有人晚上睡覺吹冷氣時良心不安，生怕污染地球，「我勸各位不要良心不安，因為民生用電僅佔整體18%，服務業19%，工業佔56%，農業與其他產業也佔掉一些比重，各位努力的省開冷氣，對整體用電也許影響1%到1.5%，結果你中暑之後花更多資源去救助你的健康，划不來啦」。

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