貿協攜醫美保健業前進東南亞 創造200萬美元商機

我國生技保健保養品引起東南亞業者興趣，洽談場次超過兩百場。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部國際貿易署攜手貿協舉辦「2024年台灣醫美保健業赴東南亞拓銷團」，帶領12家台灣業者，於7月14至20日前進印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡，協助我國業者打入當地健康美麗市場。貿協安排參訪拜會、媒合洽談，與兩地業者密切交流，洽談場次超過232場，後續預估商機近200萬美元。

印尼為東南亞最具潛力的美妝保養品市場，坐擁2.8億人口，2020年到2023年期間印尼化妝保養品市場年均複合成長率高達11.9%；馬國超過半數成年人有體重過重或肥胖問題，更是亞洲糖尿病人數最多的國家，平均每6個成年人中就有一人患糖尿病，對保健品有高度需求，貿協將持續整合拓銷資源，協助國內廠商推廣台灣醫美保健業前進東南亞。

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貿協表示，本次醫美保健拓銷團成員包括台塑生醫、葡萄王生技、綠茵生技、麗彤生醫、婕英生技、食在加分、捷納生技、瑛維翠斯、日和士林、君綺國際診所、北投健康管理醫院、諾貝爾醫療團等12家業者，提供包括營養保健品、醫美級保養品以及高階健檢和醫美等台灣優質產品及服務。

印尼開始有知名藝人強調自己出國做醫美或醫療服務，當地知名大型旅行社Chan Brothers Travel Indonesia，也前來了解北投健康管理醫院的高端健檢、君綺國際診所的全方位醫美服務，以及諾貝爾醫療集團的眼科及醫美服務，盼抓住這股趨勢，與我業者合作規劃觀光醫療行程。

台灣保健品大廠葡萄王生技、綠茵生技研發的獨特保健品原料，也獲得印尼知名藥廠PT. Galenium Pharmasia Laboratories青睞，前來尋求合作機會。

「食在加分」執行長陳惠南表示，去年透過貿協的拓銷團，順利在馬來西亞找到經銷商，此次不但又接到馬國經銷商下新訂單，還接觸到許多潛在新客戶，看好防彈咖啡等體重管控類保健食品在東南亞市場的潛力。

貿協表示，此團也安排在雅加達、吉隆坡兩地參訪連鎖藥妝通路。印尼知名連鎖藥妝店Boston Health & Beauty Shop、馬來西亞連鎖藥局龍頭Alpro Pharmacy對我國的創新及高品質產品有高度興趣。而藉由實地了解美妝保健品零售通路現況了解當地競爭對手產品特性與定價，團員皆表示獲益良多。

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